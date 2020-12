Une fête des lumières par Zoom grâce au réseau de formation chrétienne MAGIS

Le réseau MAGIS est un réseau porté par des jésuites au service de la formation humaine et spirituelle des jeunes de 18 à 35 ans.



Il organise l'évènement “may the light be with you” du 4 au 6 décembre prochain sur le thème "être jeune et chrétien, d’hier à aujourd’hui”.



Les précisions de Soeur Juliette, xavière et membre du réseau MAGIS.