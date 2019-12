Une flash mob chrétienne inédite en préparation à Annecy !

Un membre des AFC (Associations Familiales Catholiques) découvre un jour sur Internet la vidéo d'une manifestation suprise à Budapest. Et tout de suite cette idée : pourquoi ne pas chez nous ?

Quelques semaines plus tard, le président de l'association est convaincu et de nombreux bénévoles mobilisés. La bande-son des chants est enregistrée. Il ne reste plus qu'à proposer à tous les haut-savoyards qui le souhaitent de participer à ce Festival de Noël !

"Nous voulons faire partager la joie de Noël et la joie d'être chrétien. Nous sommes convaincus qu'il faut savoir sortir des églises. Et proposer à tous ceux qui le souhaitent d'y rentrer !" résume Franck Jaffré, président de l'AFC en Haute-Savoie.

"Faire partager la joie de Noël et la joie d'être chrétien"

En début d'après-midi, le coup d'envoi sera donné : musiciens et chanteurs partiront de différents lieux, en cortège. Ils convergeront vers l'église Notre-Dame de Liesse. La chorale éphémère y proposera un concert de deux heures.

Sur place, des bénévoles proposeront des boissons chaudes. Ceux qui le voudront pourront aborder les passants. Et l'Eglise sera ouverte, avec la possibilité de prier devant le Saint Sacrement et même de se confesser. "Dix prêtres ont déjà accepté de se rendre disponible ! Quarante personnes se sont déjà manifestées pour la chorale. Et plus de deux-cent à quatre cent personnes pour participer ou écouter".



>>> A voir : Cortèges puis concert du Festival de Noël à Annecy : samedi 14 décembre 2019 de 14h à 16h devant l'église Notre-Dame-de-Liesse d'Annecy

>>> Si vous voulez vous impliquer, vous pouvez :

- Accueillir devant ou dans l'église

- Suivre un cortège qui arrivera devant l'église (brieffing à la mi-journée le 14 décembre)

- Jouer d'un instrument (répétitions mardi 10 et jeudi 12 décembre de 20h à 22h à l'église saint Maurice)

- Chanter dans la chorale éphémère (répétitions mardi 10 et jeudi 12 décembre de 20h à 22h à l'église saint Maurice)

Inscriptions pour les participants via le formulaire google ou en envoyant un mail à festivaldenoel74@gmail.com

