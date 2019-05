Instituteur de formation, journaliste de profession, prêtre par vocation, Guy Fontaine est recteur de la paroisse Saint-Alexandre-Nevsky à Liège (Belgique) et doyen pour la Belgique et le Nord de la France de l’archevêché des églises russes en Europe occidentale (patriarcat de Constantinople).

Vincent Tonnon

Vincent Tonnon est pasteur protestant. Licencié en théologie protestante de la Faculté Universitaire de Théologie Protestante de Bruxelles. Depuis 2004, il est le pasteur de la Communauté protestante de Liège Lambert-le-Bègue et, en plus de ses fonctions au sein de la Concertation Œcuménique des Eglises Chrétiennes de la Province de Liège, il assure la présidence du district de Liège de l'Eglise Protestante Unie de Belgique. Sur les antennes de RCF, Vincent anime l'émission 'Une foi pour toutes' (protestante) et participe aux émissions 'Regards croisés' dans le cycle 'Points de repères'.