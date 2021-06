Une journée pour réfléchir au conflit entre Israël et la Palestine

Peut-on sortir du conflit israëlo-palestinien ? Le CCFD-Terre solidaire organise un événement autour de cette guerre et sur la question de la paix, ce sera le samedi 19 juin et un bénévole de l’association nous présente cette journée dans cette édition.



On vous proposera aussi de faire du bénévolat auprès des soeurs du monastère de Saint-Doulchard cet été.



Et puis on parlera culture avec le festival local Le Temps Suspendu qui propose un concert dans une église à Prissac, dans l’Indre, le 19 juin.