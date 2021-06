Une nouvelle formation pour les acteurs pastoraux du diocèse de Bourges

Une nouvelle formation est proposée par le diocèse de Bourges pour les acteurs pastoraux. Elle va durer 2 ans, il faut s’inscrire avant la fin du mois si vous souhaitez participer.



Une rencontre entre catholiques et musulmans est organisée à l’archevêché à Bourges ce dimanche pour favoriser le dialogue interreligieux.



Le CCFD-Terre Solidaire fête ses 60 ans ! Partout en France des animations sont organisées, on en parle dans quelques instants avec nos deux invités dans l'Indre : Martine Audevard, trésorière de l'association et Monique Chambonneau, responsable de l'Action Catholique Ouvrière.