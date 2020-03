Une plateforme numérique berrichone pour partager une vie spirituelle

L'équipe diocésaine de vie spirituelle a mis en place une plateforme numérique pour échanger des prières, des chants et des textes spirituels.



Beaucoup de prêtres proposent aussi des célébrations de messes à suivre via internet. Votre radio propose également des célébrations via les ondes.



Enfin, nous parlerons des fresques de l'église St Martin de Vic dont le projet de restauration a été sélectionné pour participer à un concours : votre soutien est attendu pour la victoire !