Une quête et un Triduum pascal 2.0 cette année

Depuis le début du confinement il n’y a plus de quête lors des offices, pourtant cette source de revenus est essentielle pour les paroisses et nous verrons que des solutions existent pour que la quête puisse avoir lieu.



En pleine crise sanitaire mondiale la solidarité internationale est peut-être la clé. Une association berruyère vient de lancer une cagnotte en ligne pour aider l'Ouzbékistan. Objectif : trouver des fonds pour l'équipement de deux hôpitaux d'urgence.



Et puis bien-sûr c’est Pâques ce weekend ! Toute la Semaine Sainte est vécue de manière très particulière cette année. Le père Cothenet nous propose une page d’Histoire pour enrichir notre réflexion.