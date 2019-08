Une semaine avec les Pères de l'Église : Grégoire le Grand 2/6

Laurent Verpoorten vous propose d'écouter le patrologue Philippe Henne nous présenter les plus importants Pères de l'Église. Aujourd'hui, Grégoire le Grand. Né vers 540 et mort le 12 mars 604, il devient le 64e pape en 590 et est considéré comme l'un des quatre Pères de l'Église d'Occident, avec saint Ambroise, saint Augustin et saint Jérôme.