Une veillée pascale à Apremont-sur-Allier au lever du jour

Une veillée pascale spéciale est prévue à Apremont-sur-Allier cette année avec une messe au lever du jour, on en parle dans quelques instants avec notre invité.



L’an dernier nous étions strictement confinés et Pâques s’est déroulé de façon très particulière. Cette année des consignes sanitaires sont toujours en vigueur mais elles n'empêchent pas de se rendre dans les lieux de culte et d’assister à des célébrations, nous ferons le point sur les horaires avec François Chasseriau.



Et puis Mgr Beau nous souhaitera une belle fête de Pâques pour refermer ce magazine. L'archevêque du diocèse de Bourges nous posera une question pour nous inciter à réfléchir sur le sens de la Résurrection du Christ.