Vénérer les anciens, aimer les jeunes

Saint Benoît, dans sa règle, demande aux moines de vénérer et respecter les anciens. Il en fait les conseillers de l'abbé, les accompagnateurs de ceux qui veulent s'engager dans la vie monastique, les hommes des missions délicates qu'on envoie auprès d'un frère en situation de révolte, les confidents à qui on peut parler.



Pour autant, saint Benoît ne ferme pas la porte à l'inventivité que représente la jeunesse.



Vénérer les anciens et aimer les jeunes, deux règles de St Benoît qui peuvent très bien s'appliquer à la vie de famille, que nous explique cette semaine le Père Barbeau de l'Abbaye de Solesmes.