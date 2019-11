"Venez et voyez" un parcours pour ceux qui se posent la question de Dieu

Comment retrouver le chemin de l’Eglise et se sentir accueilli avec ses questions et son cheminement?



La paroisse de Martigues propose un parcours pour toute personne, en désir de connaître ou de reconnaître le Christ.



Un parcours qui vient tout juste de commencer et s’étale tout au long de l’année sur 7 séances.



"Venez et voyez" c'est le nom de ce parcours.



Entretien avec Bernadette, Stéphanie et Vilma.