Venez prier pour les victimes de la torture !

L'ACAT se mobilise, tout au long de l'année, pour sensibiliser les chrétiens au sort des personnes condamnées à mort ou torturées. Une association oecumenique créée en 1974 par deux protestantes.

Les membres de l'ACAT correspondent avec des victimes, écrivent des lettres aux dirigeants et font passer des "appels à signatgure" dans les paroisse.

"Ils tiennent parce qu'ils savent qu'on parle d'eux et qu'on prie pour eux"

Et, à la différence d'autres ONG, ces chrétiens ont une autre corde à leur arc : la prière ! Les membres de l'ACAT prient ensemble, lorsqu'ils se retrouvent. Et autour du 26 juin, ils invitent tous les chrétiens à prier avec eux.

En France 250 veillées de prière sont organisées. Dont une à Annecy et une à Thonon.

"La prière, c'est essentiel. Des victimes de la torture racontent qu'elles tiennent parce qu'elles savent qu'on parle d'elles et qu'on prie pour elles. Pour la nuit des veilleurs, nous allons présenter dix victimes dans le monde. Et demander de l'aide à l'Esprit Saint" explique Marie-Françoise Million, membre de l'ACAT d'Annecy.



Nuit des veilleurs sur le bassin annécien : mercredi 26 juin 2019 à 20h dans les locaux de la communauté adventiste, l’Espace Arc en Ciel, chemin du panorama à Cran-Gevrier.

Nuit des veilleurs dans le chablais : samedi 22 juin 2019 à 20h, au Monastère de la Visitation de Marclaz (Thonon).

AUSSI AU SOMMAIRE DE CETTE EMISSION