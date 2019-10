Venez rencontrer des missionnaires en Haute-Savoie !

En ce moment, deux couples et trois célibataires de Haute-Savoie sont en mission d’Eglise à l’étranger. Concernant les prêtres et religieux, quatorze haut-savoyards sont à l’étranger et une vingtaine d'étrangers vivent leur en mission dans le Diocèse d’Annecy.

"Les catholiques le savent, mais ils n'en connaissent pas toujours !" remarque Hugues Brunel, ancien coopérant. Pour marquer le Mois Missionnaire Extraordinaire, plusieurs anciens volontaires ont donc imaginé une après-midi de rencontre et de témoignage.

"DE RETOUR DE MISSION, J'AI COMPRIS TOUT CE QUE JE POUVAIS FAIRE EN BAS DE CHEZ MOI, POUR ESSAYER DE VIVRE L'EVANGILE"

A Amancy ce dimanche, des laïcs revenus des quatre coins du monde, des prêtres, des religieux et religieuses ont accepté de témoigner. "Tous ces baptisés vont raconter ce que ça leur a apporté de partir. C'est une ouverture qui fait bouger, spirituellement".

L'occasion aussi de s'interroger sur la mission chez soi, au coin de la rue. "Le Pape François parle de périphéries. Elles ne sont pas toujours très loin. Personnes âgées isolées, migrants... De retour des Philippines, j'ai compris tout ce que je pouvais faire en bas de chez moi, pour essayer de vivre l'Evangile " témoigne Hugues Brunel.

Programme de la journée "Baptisés et Envoyés" à Amancy le dimanche 13 octobre 2019

- 10h : messe en l'église d'Amancy, verre de l'amitié

- 12h30 : repas canadien

- 14h à 16h : échanges et témoignages avec des missionnaires et volontaires

