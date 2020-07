Visages d'Eglises: Villars

Jean-Paul Dufour et Eliane Faure nous font découvrir la vie des chrétiens de Viillars, dans cette semaine d'été consacrée à cette ville de la périphérie de Saint-Etienne.

Une communauté chrétienne bien vivante et accueillante qui s'est organisée pour faire face aux défis qui sont lancés aux croyants aujourd'hui.

Une belle église reconstruite dans les années 2006, une communauté très fraternelle qui rassemble des personnes très diverses et largement engagées aussi dans la vie des associations locales, deux témoins convaincus porte-parole du clocher de Villars, qui fait partie de la paroisse Bienheureux Antoine Chevrier.