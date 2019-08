Yvette Lextreyt-Achard, membre de l'église Protestante Unie, évoque sa vision de l'Eglise au sens biblique du terme. L'Eglise, en vérité, est le corps du Christ vivant parmi nous. Jésus invite aujourd'hui chacun de nous aux oeuvres de paix de justice et d'amour, comme à la rencontre, dans la communion dans une seule et même foi, dans l'écoute les uns des autres, entre chrétiens de diverses communautés : catholiques, évangéliques, protestantes, orthodoxes et autres.