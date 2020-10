Vitamine C - 14 novembre 2020 à 09:03

Tous les samedis à 9h03

Le magazine des chrétiens qui se bougent (au sens œcuménique) Vitamine C est un magazine, réalisé par RCF Pays d'Aude, RCF Maguelone Hérault, RCF Lozère et RCF Pays Tarnais. A tour de rôle pendant un mois et demi, une radio produit l'émission avec des sujets venant de tous : un événement, un portrait de chrétien dynamique, un mouvement, lancer à l’antenne un appel à bénévolat, un focus sur une paroisse, un prêtre... et tout cela à l'échelle de la région Occitanie.