Vivez Pâques et la Semaine sainte en direct avec RCF et la communauté jésuite de Paris

Du 1er au 4 avril 2021, vivez en direct sur RCF l’ensemble des offices du triduum pascal au cœur de la communauté jésuite de Paris, une communauté au cœur de la ville. Cette année, l’équipe RCF a choisi de vivre la Semaine Sainte avec ses auditeurs depuis un lieu dynamique où se croisent différentes générations, populations et cultures. L’église St Ignace et le centre Sèvres, situés au cœur de Paris, sont des lieux phares de la théologie, de la philosophie et de la sociologie.

Réécoute / Podcasts - La programmation spéciale Semaine sainte débute Jeudi saint, le 1 avril, à 5h30.

> Cliquez ici pour réécouter notre programmation spéciale

Tous les offices seront commentés par le père Sébastien Antoni, prêtre assomptionniste.

Jeudi Saint - 1 er avril

- TEMPS DE PRIÈRES

7h00 : Offices de Ténèbres

7h45 : “Prière guidée” avec une sœur Xavière

12h15 & 18h30 : Célébration de la Cène et du lavement des pieds

- ÉCHANGES ET REPORTAGES

9h00 à 10h00 : Tables rondes

“Travail intellectuel, enseignement et formation chez les jésuites”, animée par Thierry Lyonnet

"La sauvegarde de la Maison Commune vue par les jésuites”, animée par Philippe Lansac

15h00 : Halte Spirituelle - “Pâques : Le mystère du Salut”

17h00 : Magazine spécial : “Famille, amis, proches : dépasser les blessures”

22h00 : Enfin une Bonne Nouvelle

22h45 : La Suite de l'Histoire - “Les Jésuites, entre gloire et légende noire”



Vendredi Saint - 2 avril

- TEMPS DE PRIÈRES

7h00 : Offices de Ténèbres

7h45 : “Prière guidée” avec une sœur Xavière

12h15 & 18h30 : Office de la Passion

- ÉCHANGES ET REPORTAGES

9h00 à 10h00 : Tables rondes

“Marcher aux côtés des pauvres et des exclus dans l'esprit de St Ignace”, animée par Stéphanie Gallet

“Prière et vie spirituelle ignaciennes”, animée par Véronique Alzieu 15h00 : Halte Spirituelle

17h00 : Magazine spécial : “Quand tout semble perdu, garder l'espérance”

22h45 : La Suite de l'Histoire - “Les Jésuites, entre gloire et légende noire”

Samedi Saint - 3 avril

- TEMPS DE PRIÈRES

7h00 : Office des Ténèbres

7h45 : “Prière guidée” avec une sœur Xavière

12h30 : Office du milieu du jour

21h00 : Vigile pascale

- ÉCHANGES ET REPORTAGES​

11h30 : Table ronde : “La présence des jésuites auprès des jeunes”, animée par Pauline de Torsiac

19h00 : Grand témoin : “Père Michel Farine, jésuite, écrivain et réalisateur”

20h00 : L’intégrale de Halte Spirituelle : "Pâques : Le mystère du Salut"



Dimanche de Pâques - 4 avril

- TEMPS DE PRIÈRES

7h00 : Office du matin de Pâques

10h30 : Messe de Pâques

11h55 : Bénédiction Urbi et Orbi

- ÉCHANGES ET REPORTAGES

6h30 : Enfin une Bonne Nouvelle

10h00 : Entretien avec Emmanuelle Maupoumé, sœur auxiliatrice : "Être des témoins du Christ ressuscité”



LES GRANDS OFFICES