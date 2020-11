Vivre ensemble - campagne 2020

Action Vivre Ensemble est une association catholique de lutte contre l’exclusion sociale qui soutient chaque année environ 90 projets menés en Wallonie et à Bruxelles par des associations de terrain et qui sensibilise aux causes de cette exclusion sociale et pauvreté.



Ecoles de devoirs, droit au logement, alphabétisation, formation, insertion sociale, maison de quartier… tous les projets soutenus favorisent le lien social, la participation des personnes, la citoyenneté.

Action Vivre Ensemble organise chaque année une récolte de fonds dans les paroisses au mois de décembre et appelle aux dons via des mailings tout au long de l’année.

Que ce soit pour aider au démarrage d’une association ou pour lui permettre de mener un projet difficile à faire financer autrement, Action Vivre Ensemble apporte un coup de pouce vital aux associations qui luttent pour plus de justice sociale.