" Vivre le chemin de l'humilité, c'est vivre notre chemin d'humanité "

Dans sa règle, St Benoit associe intimement l'humité à la condition humaine. Le Père Thierry Barbeaux de l'abbaye St Pierre de Solesmes dans la Sarthe nous souligne que cette démarche intérieure est "l'acceptation des conditions de notre vie dans ce monde". Et les évènements d'épidémie et de confinement que nous vivons nous le rappelle douloureusement: "On nous parlait de surhomme et d'homme augmenté, alors que nous vivons plutôt l'expérience de l'homme diminué". Mais St Benoit insiste aussi sur la dimension spirituelle de l'humilité:"Vivre l'humilité, c'est aussi rejoindre le Christ dans son abaissement". C'est ce que l'Eglise célèbre en cette semaine Sainte qui nous conduit, par la Croix, à la résurrection de Jésus.