Vivre le mystère Pascal aujourd'hui

ACTUALITE

En bref : la messe chrismale retransmise sur Youtube !

La campagne du Denier de l’Eglise catholique est lancée traditionnellement en ce week-end des Rameaux. Un point sur les finances de l'Eglise en Huate-Savoie avec Raymond Boccard, économe du Diocèse d'Annecy

Démarrage d'une formation de relation d'aide biblique, dans notre région par Famille Je T’Aime (association Familiale Protestante Évangélique)

Objectif : pratiquer l’écoute et approfondir des questions psychologiques avec un éclairage biblique.

Série de Carême Témoin d’une terre solidaire. Chaque semaine dans Vitamine C, le témoignage d’une personne qui a rencontré des partenaires du CCFD Terre-Solidaire. Aujourd'hui Arlette Brégeard nous raconte sa découverte de la Palestine.

TABLE RONDE : CELEBRER ET VIVRE LE MYSTERE PASCAL EN 2021

Nous voilà au début de la Semaine Sainte. Une Semaine pour résumer l’essentiel du Message de Jésus et célébrer sa résurrection.

Une nouvelle Semaine Sainte sous le signe de la pandémie, avec des célébrations perturbées par les jauges dans les lieux de culte et le couvre-feu.

Mais au-delà des célébrations, ce mystère Pascal, les chrétiens sont invités à le vivre aujourd’hui ! Alors comment célébrer et vivre ce mystère en cette année 2021 ? Eclairages et témoignages avec ;

- Roland Lacroix : théologien, spécialiste du catéchuménat et responsable du service de formation du Diocèse d’Annecy.

- Le Père Bruno Duperthuy, curé de la paroisse Saint-François d’Assise en vallée d’Arve (autour de Sallanches) et Jacqueline Vittoz, paroissienne et membre de l’équipe d’animation pastorale

- Daniel Pignal : diacre, accompagnateur spirituel

- Annie et Christian Vincent, membres des équipes funérailles de la paroisse Saint-Jean aux portes d’Annecy (à Cran-Gevrier et Seynod)

- Le témoignage de Blandine Feugier, déléguée à la pastorale de la santé pour le Diocèse d'Annecy