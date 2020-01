Vivre sa jeunesse dans le scoutisme : "sans le scoutisme, je n'aurais pas été le même !"

Le scoutisme est une école de vie et une école spirituelle. Débrouillardise, apprentissage de la responsabilité, sens de la , soutien du plus petit, camaraderie, joie de vivre, défi sportif, découverte et respect de la Nature, vie de foi, autant d’aspect que les troupes de scouts, filles et garçons, du monde entier vivent depuis plus d’un siècle maintenant.