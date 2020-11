Vivre un parcours alpha en temps de Covid, c'est possible !

Chacun se pose, tôt ou tard, la question du sens et des repères quant à son existence, sa famille, sa vie professionnelle ou encore sur sa solitude ou sa souffrance.

Les parcours alpha existent depuis plus de 20 ans en France et sont présents sur près de 700 lieux dans l’hexagone

Ouverts à tous, ils permettent de partager, témoigner et d’échanger sur ces thèmes du sens et de la foi.

Une opportunité de découvrir les bases de la spiritualité chrétienne.

à Marseille, le parcours alpha classic débute le 11 novembre,

et vous verrez que le parcours s’adapte en temps de covid!

Entretien avec Bruno de Châteauvieux.