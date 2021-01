Yann Baudic, fidèle de la paroisse Saint-Vincent-en-Narbonnais (rediffusion)

Marche en ma présence est la rencontre de plusieurs jeunes catholiques d'Occitanie, d'âges et d'horizons divers, contribua à la création, en 2019, d'un temps où la marche se fait l'expression d'un cheminement intérieur et personnel.



L'initiative "Marche ne ma présence" naît, en 2019, du souhait de créer un mouvement autour de la marche par Yann Baudic, fidèle de la paroisse Saint-Vincent-en-Narbonnais. Avec l'appui du Père Gustavo PEZ, ils ont rassemblé un groupe de jeunes à l'église Notre-Dame-des-Champs à Narbonne.



Un long moment de réflexion s'est tout de suite installé et a découlé sur les premières ébauches d'un flyer. Ces marches ont pour but d'apporter un moment de partage au sein de l'Eglise.



Une idée, c'est comme une graine semée en terre. Pour qu'elle puisse germer, il faut que de multiples éléments se conjuguent. Il en est de même pour ce projet.



Au programme cette année, 10 marches pour parcourir en communion le département de l'Aude.