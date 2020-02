Yves et Ligia Guezou.

L'histoire d'Yves et Ligia Guézou est un hymne à la vie et à l'amour quand tout semble désespéré. Vivant à des milliers de kilomètres, Yves entre la Bretagne et Paris, et Ligia entre le Brésil et les capitales européennes, ont traversé les épreuves de la vie en frôlant les portes de la mort. La rencontre au plus profond de leur coeur avec le Christ va les relever et les amener à se rencontrer eux-mêmes.