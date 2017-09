Alsace| Une nouvelle communauté de paroisses

Les 6 paroisses de Burnhaupt-le Bas, Burnhaupt-le-haut, Aspach-le Bas, Aspach- le Haut, Michelbach et Schweighouse sont appelées à former une seule communauté, chaque paroisse gardant son identité propre mais s’inscrivant dans une mise en œuvre pastorale commune. Le chanoine Jean-Luc Liénard, Vicaire Général pour le Diocèse de Strasbourg a été délégué par Mgr Luc Ravel pour officialiser et présider la célébration de cet événement. La « Communauté de paroisses autour du Pont d’Aspach » voit ainsi le jour après de longues années de réflexion et plusieurs mois de préparation.

Nous écoutons le Père Joseph Goepfert, curé en charge de cette nouvelle communauté.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

La messe solennelle de la reconnaissance a lieu le dimanche 1er octobre à 9h30 en l’Eglise St Boniface de Burnhaupt le Haut.