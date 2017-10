Café des grands-parents, saison 4 !

Pour accompagner les familles, le diocèse d'Annecy a ouvert une maison en pleine vieille ville d'Annecy, en 2013. Parmi les visiteurs de la maison : des grands-parents, parfois déboussolés. "Nous avons rencontré des grands-parents dont les enfants et petis-enfants étaient loin. Ils se demandaient comment garder le lien. D'autres s'interrogeaient sur l'éducation de leurs petits-enfants" raconte Gérard Bourmault, animateur de la Maison.

De ces visites est née une idée : créer un lieu de rencontre et d'échange entre grands-parents

Le Café des grands-parents, c'est, tous les mois, deux heures d'échange autour d'un thème. Un groupe de parole convivial où personne ne juge. On partage ses joies et ses difficultés. "Cette année, sur proposition des participants, quelles séances seront des projections-débats autour d'un film sur l'intergénérationnel".

Aussi au sommaire de cette émission :

Sortie du film Tout par amour sur Saint-François de Sales

Réunion des anciens de Don Bosco à Samoëns

Dans l'agenda : conférence de l'AJC, Familly coffee à Annecy-Le-Vieux, recollection proposée par la fraternité Eucharistein à Thonon

La découverte musicale chrétienne de la semaine : le collectif Cieux Ouverts

Rentrée du café grands-parents : le mardi 17 octobre de 14h00 à 16h00, à la Maison de la Famille (12 rue Jean-Jacques Rousseau, Annecy)

Thèmes de cette quatrième saison :

17/10/17 : trouver un nouvel épanouissement à la retraite

21/11/17 : grands-parents : entre passé et avenir

19/12/17 ; projection-débat autour du film Belle Grand-Mère

16/01/18 : la transmission est-elle périmée ?

20/02/18 : grands-parents, apprivoiser les différences entre petits-enfants

20/03/18 : projection-débat autour du film La maison du lac

17/04/18 : grands-parents et le "complexe du homard" des adolescents

15/05/18 : quel regard sur le look de nos petits enfants ?

19/06/18 : projection-débat autour du film Un dimanche à la campagne