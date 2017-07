Plusieurs fois par an, les chrétiens de la paroisse publient un beau journal- magazine de 24 pages. Toute l'actualité de la vie des chrétiens est mise en avant : reportages, dossiers, infos diverses, mise en avant des évènements de la vie charliendine, nombreuses photos.

Une équipe motivée et compétente fait vivre ce journal et elle a de beaux projets !

Rencontre avec Michel Prost et Michèle Falt qui nous racontent l'aventure, dans ce numéro de " Visages d'églises ".