Compagnons d'EspÃ©rance avec les chrÃ©tiens sÃ©parÃ©s, divorcÃ©s, remariÃ©s

Le Mouvement Revivre : des groupes de parole pour les personnes séparées, divorcées, divorcées-remariées

En Haute-Savoie, cinq groupes accueillent toutes les personnes séparées qui le souhaitent. Des groupes qui se réunissent chaque mois à Thonon, Cluses, Annemasse et Annecy. Au menu : échange et partage d'expériences, lecture de la Parole de Dieu, prière. "Avec ces groupes, les participants prennent conscience que ce n'est pas l'échec d'une vie" racontent Gérard et Joëlle, responsables des groupes REVIVRE. "Le Pape François, dans sa dernière encyclique, rappelle la nécessité pour nos paroisses d'accueillir et d'accompagner ces personnes" se réjouit le couple.

Dimanche 21 mai 2017 : une journée ouverte à tous

Chaque année, les groupes REVIVRE de Savoie et Haute-Savoie s'associent pour proposer une journée autour du "Beau". Elle aura lieu cette année à Thonon et aux Allinges (programme ci-dessous). "L'idée, c'est de partager le beau de l'accueil dans une paroisse, pour ces personnes séparées qui s'en sentent souvent exclues" explique Gérard. Partager aussi la joie de la rencontre et la découverte d'un beau site.



Programme de la Journée autour du "Beau" dimanche 21 mai 2017

Journée proposée par les groupes REVIVRE de Savoie et Haute-Savoie, pour les personnes séparées, divorcées, divorcées-remariées

10H : accueil en l'église Notre-Dame de Lourdes, avenue de Genève, à Thonon. Messe avec la paroisse à 10h30.

11h30 : apéritif suivi du pique-nique partagé

12h30 : départ vers les châteaux des Allinges

13h : repas partagé

15h : visite du site des Allinges

16h30 : temps d’envoi

17h : fin de la rencontre

Renseignements & Covoiturage:

Thonon : Annick CUISINIER 04 50 71 04 66

Cluses : Bernard SPADONE 04 50 24 16 19

Annemasse : Reine & Noël THOMASSON 04 50 39 34 60

Annecy : Gérard & Joëlle BOURMAULT 04 50 51 40 17