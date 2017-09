CVX, Scouts d'Europe et La Salette

La Communauté Vie chrétienne regroupe près de 7000 membres en France. Elle permet de partager sa vie avec des compagnons de route selon la pédagogie de Saint Ignace de Loyola. A travers la prière et l’écoute fraternelle, les équipiers témoignent de l’action de l’Esprit. La communauté CVX de Grenoble propose une soirée découverte ouverte à tous, le 26 septembre.

L’église Saint-Vincent de Paul à Grenoble a fêté ce week-end ses 50 ans. Retour sur cet anniversaire.

Le week-end prochain, Mgr de Kerimel va inaugurer une nouvelle année pastorale au cours du pèlerinage diocésain à La Salette. Il nous partage en avant-première le thème d’année « A l’écoute de l’Esprit ».

Ce week-end des 23 et 24 septembre aura lieu le rassemblement des scouts et guides d’Europe, également à La Salette… L’occasion de découvrir ce mouvement de jeunesse et pourquoi pas de les rejoindre…