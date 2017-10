[Dossier] Église en périphérie, là où les chrétiens créent du lien

© Corinne SIMON/CIRIC - 8 septembre 2015 : Une famille de réfugiés irakiens en France. La famille partage un café et des pâtisseries avec les soeurs Salésiennes de Don Bosco, qui les accueillent depuis le début du mois de décembre dernier. Paris (75), France.

Le 3 octobre 2017, lors d'une journée événement, et en partenariat avec RCF, la Conférence des évêques de France publie son rapport "Église en périphérie". Cette année l'accent est mis sur l'habitat partagé.

Lancé en 2014 par la Conférence des évêques de France, le projet "Église en périphérie" a pour objectif de mettre en lumière les initiatives créatrices de liens et conduites par les acteurs d’Église. Ce que l'Église désigne par le terme "périphéries" ce sont des réalités, géographiques ou existentielles, où l'on souffre du manque de lien social. Zones périurbaines ou monde rural, mais aussi par exemple handicap, prison, monde de la rue, etc. RCF se fait l’écho de toute cette vie où des chrétiens s'engagent au quotidien et font grandir leur foi dans le partage réciproque.



Zoom sur l'habitat partagé

Pour l'édition 2017 de son rapport "Église en périphérie", la Conférence des évêques de France propose de mettre en lumière les expériences d'habitat partagé. Sous des formes multiples, qu'il soit intergénérationnel, interreligieux, avec des personnes de la rue, des malades psychiques, des réfugiés, l'habitat partagé encourage la rencontre et le don dans la réciprocité.



RCF, partenaire du chantier église en périphérie

Du 27 mars au 2 avril 2017, RCF propose une programmation spéciale, en partenariat avec la Conférence des évêques de France.



©Alexandra Bellamy/Conférence des évêques de France - "Des lieux et des hommes", exposition de photographies

• Xavier De Palmaert: "l'Eglise est bien vivante aux périphéries"

Évangélisation en monde populaire, c’est le projet lancé en novembre 2014 par l’Assemblée plénière des évêques de France.

► ÉCOUTER / PODCAST

• Quand l’attention aux plus fragiles crée de la vie pour tous

Clairette, Martial ou Céline font l'expérience de la présence de l’Église aux périphéries. Cette présence change leur vie. Ils en témoignent.

► ÉCOUTER / PODCAST

• "Va vers le pays que je te montrerai" - La présence de l'Église aux périphéries

Le pape François invite sans cesse les croyants à aller "aux périphéries". Là où réside le mystère du péché, de la douleur, de l'injustice. Là où nous attend le Christ. Et une joie profonde.

► ÉCOUTER / PODCAST

• "Aller vers les périphéries", comprendre la spiritualité du pape François

Parce que les pauvres ont quelque chose à nous dire du Christ souffrant, le pape François ne cesse d'encourager les fidèles à aller "vers les périphéries". Explications.

► ÉCOUTER / PODCAST