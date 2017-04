[DOSSIER] Une dÃ©lÃ©gation du diocÃ¨se de Lyon en Irak

Dans le cadre du jumelage entre le diocèse de Lyon et le diocèse syro-catholique de Moussol (au Kurdistan irakien), une délégation conduite par Mgr Emmanuel Gobilliard, évêque auxiliaire de Lyon, est allée célébrer les fêtes de Pâques avec les chrétiens chaldéens et syriaques de la plaine de Ninive. Au cours de ce voyage de 3 jours, de nombreuses rencontres, des visites de camp de réfugiés, de villages et des célébrations ferventes, souvent empreintes d'émotion.

Samedi soir, pour la vigile pascale, c'est à l'église de Sultanat Salam, Reine de la Paix, à Aynkawah, dans la banlieue proche d'Erbil que les lyonnais ont célébré Pâques avec la communauté syriaque et leur évêque, Mgr Petros Mouché. Didier Rodriguez (qui faisait parti de cette délégation) nous raconte un des moments forts de cette messe de la Résurrection.



Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00