Elles racontent la Bible

Rassemblement d'un mouvement, fête paroissiale, halte-spirituelle en extérieur : les conteuses bibliques répondent présentes !

Et pour écrire leurs contes à partir de l'Ancien et du Nouveau Testament, elles travaillent dur. "Nous nous réunissons une fois par mois pendant une journée. Et la journée n'est pas de trop pour analyser le texte !" explique Marie-Christine Butel. L'analyse biblique se fait en groupe. L'invention et l'interprétation du conte est ensuite personnelle. "Cela donne à comprendre que la Bible se lit à la fois en groupe et individuellement" souligne Joëlle Bourmault. Ainsi, lors de veillées à thèmes, les conteuses peuvent interpréter des créations issues d'un même passage de la Bible.

"Nous prenons bien sûr plaisir à conter. Mais notre plus grande satisfaction, c'est quand nous donnons envie d'ouvrir la Bible!"

