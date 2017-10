Évangéliser, il faut oser

Au travail, dans le train, dans le métro... et si on osait parler de la foi chrétienne? Souventn on a peur de déranger ou de la réaction que l'on peut susciter. Évangéliser, c'est partager la foi chrétienne autour de soi, et cela demande un engagement, une prise de risque. Mais il ne faut pas être seul pour cela, selon Pierre Diarra, évangéliser "c'est l'affaire de tous les baptisés: si nous devons évangéliser c'est ensemble que nous le faisons".



Dieu est amour et l'amour n'attend pas!

LA SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE - Du 15 au 22 octobre, la Semaine missionnaire mondiale 2017 a pour thème "Ensemble, osons la mission!". Toutes les paroisses du monde invitent les fidèles à s’informer, prier et partager sur la mission. RCF vous propose des rendez-vous tout au long de la semaine, en partenariat avec les Œuvres pontificales missionnaires.

ne pas être seul pour évangéliser

Aujourd'hui au sein de l'Église catholique, il existe de nombreux groupes d'évangélisation qui permettent de discerner sur la façon d'être missionnaire. Parmi eux, des "écoles de mission", comme l'Ecole de Charité et Mission (ECM) proposée par la communauté de l'Emmanuel, ou CapMissio ouverte en 2015 dans le diocèse de Montpellier. Il existe aussi des groupes spécialisés dans l'évangélisation, comme Anuncio ou encore la Communion Priscille et Aquila. Ou encore les Parcours Alpha qui proposent à tous, chrétiens ou non, des temps d'échanges et de convivialité sur ce qui donne sens à la vie.

5 bonnes raisons d'évangéliser aujourd'hui

Il y a urgence à évangéliser, nous dit Pierre Diarra. Il nous explique pourquoi il est importante de témoigner de sa foi chrétienne et de proposer l'Évangile autour de soi.

1. "Dans notre monde aujourd'hui il y a de nombreuses personnes qui ne connaissent pas Jésus Christ". Or, évangéliser c'est faire profiter à tous de la joie que procure la foi chrétienne. "Gardons dans nos coeurs la joie de l'amour de Dieu et partageons cette joie de nous aimer les uns les autres comme Il aime chacun de nous", dit une prière de Mère Teresa.

2. "Dieu est amour" et l'amour n'attend pas! Donc il est urgent de dire à tous qu'ils sont aimés de Dieu et que son fils Jésus est l'incarnation de ce message.

3. L'amour de Dieu se communique. De même que l'amour de Dieu se partage entre les trois personnes de la Trinité, ce même amour concerne l'ensemble de l'humanité.

4. Dire à tous que Dieu est amour c'est dire aux pauvres qu'ils ne sont pas oubliés. Aussi les personnes qui se convertissent au Christ ont-elles le devoir de proposer cet amour à leurs contemporains, elles participent ainsi à la mission-même du Christ. C'est cela être disciple missionnaire.

5. L'Esprit saint précède le missionnaire. "Avant l'arrivée du missionnaire, Dieu est déjà à l'œuvre par l'Esprit saint." Ce que les théologiens appellent des "pierres d'attente" désigne ces lieux où Dieu est déjà présent sans qu'on le sache et qui ne demandent qu'à être réveillés.