Gouter la tendresse de Dieu

Le 25 mai, jour de la fête de l’Ascension, nous sommes invités à venir gouter à la tendresse de Dieu à Saint-Antoine l’Abbaye.

Une journée de travail a réuni prêtres, diacres et laïcs en mission pour un temps de rencontre et de formation cette semaine. Ils ont réfléchi à l’avenir des communautés, tout en se dotant d’outils et de méthodes pour répondre aux défis de la mission demain.

Qu'est-ce que la vie spirituelle ? Que peut-elle apporter dans les engagements quotidiens du chrétien ? Deux questions parmi d’autres qui seront abordées dans une journée organisée par le Centre théologique de Meylan-Grenoble le 20 mai « La vie spirituelle pour tous, une spiritualité pour chacun ».

Une paroisse de l’agglomération de Grenoble a relevé le défi du pape François de se mettre au service de l’accueil des migrants. « Veille solidarité » nous présente ses initiatives.

A la fin du magazine, Marie-Laure Choplin nous invite à découvrir une facette de la prière : renoncer à posséder l’amour et apprendre à être des « demandants », ce sera la chronique au jour le jour.