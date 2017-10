Habiter la Maison Commune : agoras et tables rondes à Annecy

Huit mille personnes sont engagées au sein de l'ACI en France. Des commerçants, des avocats, des cadres, des enseignants. Ils méditent la Parole de Dieu et réfléchissent sur des thèmes concrets en lien avec la vie de tous les jours. Des réunions mensuelles qui nourrissent leur foi et leurs actions personnelles et professionnelles.

Habiter la Maison Commune : l'écologie intégrale du Pape François

Tous les six ans, l'ACI propose à ses adhérents un rassemblement national. Il aura lieu cette année à Annecy. Thème de cette édition 2017 : "Habiter la Maison Commune, tous responsables". Il s'agit de reprendre les différents points de l'encyclique du Pape François Laudato Si. Un texte d'écologie intégrale : avec une attention pour le climat et la planète en général, en plaçant l'Homme au centre.

Dans cet esprit, l'ACI a souhaité un rassemblement respectueux de l'environnement et ouvert aux habitants. Les annéciens et tous les savoyards peuvent participer aux agoras et tables rondes. Il suffit de s'inscrire par mail.

Des acteurs de terrain des pays de Savoie témoigneront dans la plupart des tables rondes.

Parmi les thèmes abordés : La Laïcité, la fin de vie, l'argent, les migrations, le travail... Retrouvez le programme ici : affiche_annecy_1.pdf

