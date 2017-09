"Il y a en Sarthe une tradition missionnaire et de radicalité du don"

Pour Mgr Yves Le Saux, l'évêque du Mans, les 10 ans de la béatification du Père Basile Moreau, du 15 au 17 septembre, est l'occasion de ne pas oublier ces figures de sainteté et surtout de s'inspirer de leur exemple. On évoque aussi l'installation des nouveaux curés et le synode qui se pépare...