Jean-Dominique Durand: "Le catholicisme n'est pas un monde à part"

Comment définir le catholicisme? 2.000 ans d'histoire et une diversité géographique, culturelle, historique, théologique, politique, rendent l'entreprise ardue. En référence à Emile Poulat, grand historien et sociologue des religions, Jean-Dominique Durand et Jean-Claude Prudhomme ont donné pour titre "Le monde du catholicisme" à leur dictionnaire (éd. Robert Laffont). 1.400 pages, qui ne constituent pas une encyclopédie mais "un parcours à travers le catholicisme dans toute sa diversité".



"Le catholicisme c'est une manière de vivre, de concevoir le monde à travers la culture"

Le catholicisme, un monde à part?

S'il est "plus à part qu'autrefois" dans nos sociétés occidentales, le catholicisme est "un monde dans le monde", observe Jean-Dominique Durand. "Ce n'est pas du tout un monde à part ; le catholicisme dialogue constamment avec l'ensemble du monde." Les 127 auteurs du dictionnaire - universitaires, théologiens, historiens, exégètes, liturgistes et philosophes - ne cherchent pas à esquiver les confrontations parfois violentes qui ont marqué l'histoire du catholicisme. Et cependant, ils montrent combien l'ouverture au monde est aussi l'une des caractéristiques frappantes de cette religion. À travers ses entrées sur le judaïsme, l'islam, l'hindouisme ou encore le bouddhisme, c'est "une vision de l'autre" que propose le dictionnaire.



l'intérêt des catholiques pour la culture

"Le catholicisme n'est pas une religion figée, explique Jean-Dominique Durand, il a connu beaucoup d'évolutions depuis le Christ." Le dictionnaire fait la part belle à l'histoire dense et riche du catholicisme. Et aussi à la culture. Il recense notamment Brassens, Brel et beaucoup de peintres, sculpteurs et écrivains. Des personnages qui n'ont pas forcément été catholiques mais qui ont eu une influence sur les catholiques. "Le catholicisme ce ne sont pas seulement des dogmes et des institutions, c'est une manière de vivre, de concevoir le monde à travers la culture."

Professeur d'histoire contemporaine, Jean-Dominique Durand a été conseiller culturel près le Saint-Siège, avant d'être aujourd'hui adjoint au maire de Lyon chargé du Patrimoine, de la Mémoire et des Anciens Combattants. Il est l'auteur de nombreux articles et ouvrages, dont "Guide du chercheur en histoire religieuse" (éd. PUL), qu'il a dirigé avec Claude Prudhomme.

Émission réalisée en mai 2017