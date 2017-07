La place des laïcs dans l'Église selon le pape François

En février 2016, s'est tenue l'assemblée plénière de la Commission pontificale pour l'Amérique latine. Le thème choisi par le pape François était alors "l'indispensable engagement des fidèles laïcs dans la vie publique des pays latico-américains", comme l'explique Guzman Carriquiry Lecour. Un mois après, "de façon surprenante", le cardinal Marc Ouellet, président de la Commission pontificale pour l'Amérique latine, se voyait adressée une lettre du pape à la suite de cette assemblée. Lettre qui a fait l'objet d'une publication, "Les laïcs, messagers de l'Évangile" (éd. Salvator), avec les commentaires de Guzman Carriquiry Lecour, le laïc le plus élevé dans la hiérarchie vaticane.



Selon le pape François, "laïc" n'est jamais qu'un "adjectif" pour désigner "une modalité de vivre la vocation baptismale commune"

Une Lettre ouverte

Cette lettre est le fruit d'un travail très personnel du pape, sur une question à laquelle il attache une grande importance. Elle a été directement envoyée au cardinal Ouellet, sans passer par la secrétairie d'Etat. Traditionnellement, les lettres apostoliques rédigées par un pape peuvent être adressées soit à une intention particulière, soit à une personne. Il s'agit ici en quelque sorte d'une lettre ouverte, "adressée à toute la catholicité". Et même si elle fait référence à l'Amérique latine, sa portée dépasse les frontières.





©Image CIRIC - Le pape François prend la pose avec un couple de jeunes mariés

contre le cléricalisme

"C'est l'heure des laïcs, mais il semblerait que l'horloge s'est arrêtée", écrit le pape, assez rude dans son expression. "Il veut toujours nous déstabiliser de nos arrangements ecclésiastiques pour nous poser des questions de fond", répond Guzman Carriquiry Lecour. C'est toute la relation entre prêtres, évêques et laïcs qui est ici questionnée. Il s'agit même d'un "appel très fort aux évêques" pour dépasser toute formes de cléricalisme qui pourrait ressembler à de l'élitisme.

qu'est-ce qu'un laïc?

"Laïc, c'est-à-dire chrétien." En fait, le pape ne semble pas friand du terme laïc. "Il préfère le nom qui nous vient de l'Église d'Antioche: chrétien, pour dire beaucoup plus que laïc." Guzman Carriquiry Lecour explique que selon le pape François, "laïc" n'est jamais qu'un "adjectif", pour désigner "une modalité de vivre la vocation baptismale commune".

Vocation baptismale qui se résume ainsi: non pas commander mais servir. Or, souvent, "les plus cléricalistes dans l'Eglise sont les laïcs". Ce sont donc tous les baptisés que le pape met en garde: ne jamais s'éloigner de la vie concrète des gens au profit d'un certain élitisme. La conversion pastorale à laquelle le pape nous invite correspond à son désir de croissance du peuple de Dieu.

Vice-président de la Commission pontificale pour l'Amérique latine, Guzman Carriquiry Lecour est père de famille, de nationalité uruguayenne.

Émission enregistrée en novembre 2016