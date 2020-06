La renaissance de l'Église catholique au Cambodge (1/4)

Totalement détruite pendant la terrible période des Khmers rouges (1975-1979), l'Église catholique au Cambodge est en pleine renaissance. Depuis seulement une vingtaine d'années des prêtres, des religieux et religieuses sont de retour dans ce pays. Depuis 1990, les Missions étrangères de Paris (MEP) participent activement à ce renouveau.

©RCF - Mgr Olivier Schmitthaeusler (MEP) avec Witchete, responsable du Centre pastoral

Thierry Lyonnet vous fait vivre 24 heures dans la vie du vicaire apostolique de Phnom Penh, Mgr Olivier Schmitthaeusler. Un emploi du temps plus que rempli, entre l'évêché, une grande maison qui abrite aussi des enfants malades, les foyers pour étudiants, le centre pastoral... "Une Eglise jeune, qui se développe petit à petit avec environ 200 à 300 baptêmes d'adultes par an, ce qui est énorme."

©RCF - Phnom Penh

Au foyer Saint-Jean-Baptiste et Saint-Joseph de Phnom Penh, de jeunes gens issus de familles pauvres, pour qui les études seraient impossibles, viennent suivre des cours de maths, physique, chimie, khmer... Les résultats sont là, avec un taux de 100% de réussite au bac. Frédéric Dauduit, la cinquantaine, est volontaires des MEP depuis trois ans. Quand il parle du foyer, il explique que les jeunes ne viennent pas seulement y étudier, ils apprennent aussi à vivre ensemble et à prendre des responsabilité au quotidien, ménage, vaisselle, etc.



©RCF - Scène de rue, Phnom Penh ©RCF - Scène de rue, Phnom Penh