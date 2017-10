Une mission, annoncer l'Évangile

La Semaine Missionnaire Mondiale a débuté dimanche dernier, et s’achèvera dimanche 22 octobre prochain, pour la fête de la Saint Jean Paul II, par le dimanche de la Mission. Cette semaine particulière permet de s’informer sur la vie des chrétiens à travers le monde. C’est aussi l’occasion de prier pour la mission et de participer à la grande quête, qui aura lieu dans une semaine pour soutenir l’évangélisation dans le monde.

L’annonce de l’Évangile, c’est bien le cœur de l’action des sœurs missionnaires catéchistes du Sacré-Cœur. Cette congrégation fondée en 1922 à Menton est présente en France mais aussi en Afrique. Sœur Cécile fait partie de la cinquantaine de religieuses de la communauté. D’origine togolaise elle a été envoyée en mission dans des villages au Togo, au Bénin et au Cameroun.

Une joie profonde pour les missionnaires

Elle revient, au micro de Pauline de Torsiac, sur son action sur le terrain. "On part le matin, on va dans les écoles, dans les villages les plus reculés" explique-t-elle notamment. Sa mission, soeur Cécile la vit en enseignant dans les écoles, en faisant le catéchisme aux enfants, et en formant d'autres catéchistes à la transmission de la parole de Dieu.

Une joie profonde pour cette religieuse, mais également pour tous ceux qui bénéficient de son enseignement, comme elle le rappelle. Une joie toute spécialement partagée par les enfants, explique-t-elle. Rappelons que les paroisses catholiques sont toutes invitées le 22 octobre prochain à célébrer le dimanche missionnaire mondial et à participer à la quête mondiale des OPM.