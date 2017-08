La vocation religieuse sous l'angle psychologique, par Patrick Vincelet

Entrer dans un monastère, on croit souvent que c'est répondre à un appel. Ce n'est pas que cela, soutient Patrick Vincelet. Un peu de psychologie est nécessaire pour réfléchir à sa vocation. Aujourd'hui installé dans sa maison du Perche, le professeur des universités formé à la psychopathologie et à la psychanalyse, consacre son temps à l'écriture. Fils d'un médecin et d'une philosophe, ce qu'il aime surtout c'est approcher le mystère des personnes. Après "Regarder autrement" (éd. Glyphe), un superbe ouvrage sur la cécité, il vient de publier "Vivre en communauté religieuse" (éd. Cerf). Où il explore la tension entre la vocation individuelle et la vie communautaire.

La vocation religieuse "se décrypte et se décode" sur le plan spirituel, et aussi psychologique

une Quête spirituelle intense

Pourquoi est-on si nombreux à être fascinés par les monastères? Patrick Vincelet en convient, cette fascination il la partage, lui qui vit non loin de l'abbaye de Soligny-la-Trappe. L'engouement pour les lieux de retraite est relativement récent, sil 'on considère qu'il y a quelques années encore les monastères attiraient surtout des gens très perdus ou alors très engagés sur le plan spirituel.

Aujourd'hui, la spiritualité "est LA grande interrogation, à la fois philosophique et religieuse", note l'universitaire. "C'est quelque chose qui rentre par tous les interstices de notre cœur et de notre pensée sans que l'on s'en rende bien compte." Une quête de sens qui pousse à regarder longuemment les murs des abbayes mais pas forcément à pousse leur porte.

la vocation religieuse

"On croit qu'il suffit d'être appelé." Si au départ de la vie religieuse, il y a un appel très individuel, il faut ensuite accepter le regard des autres sur sa vocation. "C'est quelque chose d'intime qui se décrypte et se décode." Sur le plan spirituel mais aussi psychologique. Et les supérieurs de congrégations sont pour la plupart formés et sensibilisés aux ressorts psychologiques de la vie monastique. C'est que faire vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance pour toute la vie "c'est difficile à tenir".



Émission réalisée en juin 2017