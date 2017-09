"L'école doit être un lieu où renconter le Christ..."

"... et pas seulement pour les enfants, mais aussi pour les parents". Mgr Yves Le Saux revient sur le "caractère propre" des écoles chrétiennes à l'occasion de la messe de rentrée de l'Enseignement catholique en Sarthe. Ce sera le 30 septembre en la cathédrale St Julien au Mans. Un caractère catholique qui, pour l'évêque du Mans, doit non seulement impliquer des propositions de catéchèse, mais imprégner la manière d'enseigner et les savoirs eux-mêmes. On revient également avec lui sur le sens donné à nos églises, à l'occasion de la bénédiction de l'église de Neufchatel, récemment rénovée.