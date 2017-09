Les chrétiens et l'écologie, quand les Églises se mettent au vert

Et en septembre 2017 on fête les 10 ans du Temps pour la Création, action œcuménique officialisée au rassemblement œcuménique de Sibiu. Et sur RCF, du 1er septembre au 4 octobre jour de la saint Francois d’Assise, nous vous invitons à vivre un Mois de la Création.



"Les Églises ont une dimension d'universalité, et la question écologique est avant une question universelle"

pourquoi l'écologie intéresse les chrétiens

L'engagement des chrétiens pour l'écologie est relativement tardif, et pourtant il y a là quelque chose d'évident. C'est un militant de la société civile, Nicolas Hulot, qui le premier, a interpellé les Églises sur la question, juste avant la COP 21. "Parce que les Églises ont une dimension d'universalité, explique Elena Lasida, et la question écologique est avant une question universelle."

Si les chrétiens ont toute légitimité à se préoccuper d'écologie, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de ne pas détruire la nature. Il y a là "quelque chose de beaucoup plus fondamental, une manière de concevoir l'humain et la vie."

L'Église de France poursuit son engagement écologique

Le 16 septembre 2017, l'Église catholique lance le "label Église verte". Accordé chaque année aux paroisses éco-responsables, il récompensera les actions concrètes des chrétiens en matière d’économie d’énergie et de respect de l'environnement. Un label porté par la CEF, en lien avec la Fédération protestante de France (FPF), l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, le Conseil d'Églises chrétiennes en France, le CCFD-Terre solidaire et le Centre de recherche et d'action sociales (CERAS). Le label sera lancé lors d’une Journée nationale Eglise verte: pour assister à sa présentation et lancement, chacun peut s'inscrire sur le site de l'événement.

L'Église catholique de France s'est par ailleurs engagée pour l'écologie depuis Laudato Si' et la COP 21 en créant le poste de chargé de mission Écologie et société, confié à Elena Lasida depuis un an. L'économiste a pour mission d'accompagner les communautés dans cette conversion écologique.



qui sont les chrétiens engagés dans l'écologie?

Du côté des fidèles chrétiens, certains se sont réunis à la suite des premières Assises chrétiennes de l'écologie en 2012 pour lancer Chrétiens unis pour la terre (CUT). Une association de croyants interpellés par cette convergence entre foi et écologie.

Dans le diocèse de Chambéry, des fidèles sont mobilisés au sein de "Laudato Savoie", pour "travailler à l'allègement de l'empreinte écologique là où les chrétiens sont rassemblés", comme l'explique Philippe Vachette.

