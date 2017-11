Les jeunes catholiques veulent une Église exemplaire

#Synod2018 - Alors que les évêques sont réunis à Lourdes pour leur assemblée plénière d'automne, les résultats du questionnaire adressé aux responsables de la pastorale des jeunes dans les diocèses de France viennent d'être publiés. On pourra lire une synthèse sur le site des Acteurs de la pastorale des jeunes et des vocations (Le SNEJV, un service de la Conférence des évêques de France). Le questionnaire adressé par l'Église catholique directement aux jeunes est toujours ouvert. (> Voir le questionnaire)



"Les jeunes expriment un grand besoin d’accompagnement spirituel, ils demandent à être guidés et écoutés"

La CONVIVIALITé plébiscitée par les jeunes

Le principal enseignement de ce questionnaire est l'importance des rassemblements et temps forts. Ils sont plébiscités par les jeunes et leurs accompagnateurs. De ce questionnaire adressé aux responsables on peut en effet déduire les attentes des jeunes eux-mêmes. Parmi les grands rassemblements "fructueux auprès des jeunes", sont cités les pèlerinages à Taizé, les "Années pour Dieu" et les bars cathos (comme le Comptoir de Cana à Lille).

Prière et intériorité, engagement et responsabilité, convivalité. Mgr Bertrand Lacombe résume ainsi les principales attentes des jeunes, dans une vidéo de la Conférence des évêques de France.



Les jeunes ont besoin d'être écoutés

Ce qui ressort également de ce questionnaire c'est un besoin très fort des jeunes de se sentir écoutés. "Les jeunes expriment un grand besoin d’accompagnement spirituel, ils demandent à être guidés et écoutés."* Et l'Église par la présence des responsables pastoraux est un acteur du dialogue avec les jeunes. . "Les jeunes expriment un grand besoin d’accompagnement spirituel, ils demandent à être guidés et écoutés."* Et l'Église par la présence des responsables pastoraux est un acteur du dialogue avec les jeunes. Notons que les principaux sujets de préoccupation des 16-29 ans aujourd'hui sont : "l’écologie, la pauvreté et la paix"*. DOSSIER ► Cette jeunesse qui veut qu'on l'écoute

Quelle Église pour les jeunes ?

Les jeunes qui fréquentent peu ou régulièrement l'Église attendent d'elle une exemplarité et une cohérence. Ils la veulent "ouverte sur le monde, relationnelle et non institutionnelle qui les écoute sans jugement"*.

*Source : #Synod2018 - Synthèse des contributions françaises