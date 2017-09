Mission Palestine

Objectif de cette mission : aller à la rencontre d'acteurs de Paix

En découvrant les réalités locales, les jeunes ont pu saisir de l'intérieur le conflit israélo-palestinien. Mais l'idée, c'était d'aller plus loin. Ils ont rencontré des acteurs qui, de part et d'autre des murs, agissent pour la paix et la justice.

Des jeunes qui vont partir raconter ce qu'ils ont vu dans les paroisses, communautés et mouvements qui les ont missionné. Et leur premier témoignage, c'est aujourd'hui sur RCF ! Avec des extraits sonores de ce qu'ils ont vécu.



Aussi au sommaire de l'actualité des chrétiens qui se bougent :