Père Pedro : "Faites confiance aux pauvres"

"Insurgez-vous" : c'est le titre du livre du Père Pedro, écrit avec Pierre Lunel (paru aux éditions du Rocher). "Le Progrès doit servir à tous les continents de notre Terre. Ce que je vois, c'est que le Nord est de plus en plus riche, et le Sud de plus en plus pauvre" explique le Père Pedro. Il est en tournée en France ce mois-ci pour sensibiliser à ces inégalités. Et il veut prouver, par son action, que c'est possible d'éradiquer la pauvreté.

Changez votre coeur !

L'insurrection, pour ce missionnaire, ne se fera pas avec les armes. Il nous appelle plutôt à changer nos coeurs et nos âmes, à faire confiance aux pauvres. En bref, à vivre vraiment l'Evangile.

On le compare souvent à Mère Teresa ou à l'Abbé Pierre. Une comparaison qui ne fâche pas le Père Pedro. Mais "chacun est unique devant Dieu", rappelle t-il. "Nous devons, là où nous vivons, répondre d'une façon unique à l'appel que Dieu nous fait, pour servir nos frères".

Aussi au sommaire de cette émission :

Une trentaine de jeunes femmes réfléchissent à la vocation religieuse à Annecy

Fête de l'eucharistie au sanctuaire de la Bénite Fontaine : quarante heures d'adoration

La musique chrétienne

Conférence du Père Pedro : le mercredi 21 juin 2017 de 19h45 à 20h45, en l'église Sainte Bernadette d'Annecy