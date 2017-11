Quand le développement personnel rejoint la spiritualité

Centre culturel et spirituel, La Maison du Grand Pré est tenue par les soeurs de la Croix. Les Soeurs proposent des activités à tous : chrétiens ou non. Avec l'idée de puiser dans différentes cultures, spiritualités et techniques de développement personnel pour aider chacun à grandir.

L'Ennéagramme : une technique catho-compatible !

L'Ennéagramme est un outil de développement personnel qui décrit neuf grands caractères. Des manières de réagir et de voir le monde. Le but de la formation est d'apprendre à se connaître. Pour ensuite mieux comprendre son prochain. C'est Marie-Laure Goujet qui donne cette formation. Elle a travaillé comme animatrice en pastorale pour le diocèse de Saint-Etienne. Et elle s'est formée en développement personnel sur proposition de son diocèse.

"Dans les bonnes formations de développement personnel, il y a toujours quelque chose qui converge vers le spirituel, vers quelque chose qui habite tout homme" explique t-elle. Attention, toutefois à ne pas se former n'importe où. Marie-Laure Goujet a pris le parti d'étoffer la formation à l'Ennéagramme. Elle y associe de la méditation silencieuse et du travail corporel.

Le premier module de la formation est proposé en novembre et janvier, le second en mars. Vous retrouverez les informations pratiques sur le Site Internet de la Maison du Grand-Pré. Informations au 04 50 02 82 13.



Aussi au sommaire de cette émission :