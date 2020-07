La renaissance de l'Église catholique au Cambodge (4/4)

Grand, mince et dynamique, le père François Hemesdael est un jeune prêtre des MEP. Il vit dans la campagne cambodgienne, près de Kampong Cham, à l'est de Phnom Penh. Ce sont des chrétiens du petit hameau où il vit aujourd'hui qui lui ont demandé de venir guider leur petite communauté de croyants.



Témoignage d'un jeune khmer récemment convertis au christianisme : "Ce qui m'a fait choisir le christianisme, c'est l'amour que les chrétiens ont entre eux et en même l'amour qu'ils ont pour tous les autres. Dans la mentalité bouddhiste, tout dépend du karma: si on est riche c'est qu'on a fait quelque chose de bien dans une vie antérieure ; si on est pauvre ou malade c'est parce qu'on a fait quelque chose de mal. Chacun a son karma, on ne peut pas trop aider les autres car c'est leur karma, c'est leur destin."



Dans un pays où quasiment tout le monde est bouddhiste, et croit au karma, l'Evangile change le regard de ceux qui s'en approchent. Le père François Hemesdael témoigne d'une jeune femme handicapée pour qui le message du Christ apporte une libération. Il y a aussi cette femme pauvre qui avait peur de mourir et donc de devenir démon après sa mort, du fait de sa pauvreté. Le christianisme fait que l'on ne se sent plus prisonnier de son karma. "Même en nous, quand on souffre on a souvent la réaction de se dire Qu'est-ce que j'ai fait au Bon Dieu?", souligne le père François Hemesdael.



Reportage réalisé en novembre 2015, en partenariat avec les Missions étrangères de Paris