Rencontre avec le frère Alain de Jésus, futur prêtre et actuel prieur de l'abbaye de la Grainetière

Ce soir sur votre antenne nous vous entraînons à L'abbaye de La Grainetière. Le frère Alain de Jesus, prieur de la communauté monastique présente sur place, va être ordonné prêtre le jeudi 29 juin prochain à 17h. Un événement important à la fois pour La Congrégation de Notre Dame d’Espérance mais aussi le diocèse. Emilie Pierre et Christophe Butruille ont pu le rencontrer pour RCF Vendée.



L’abbaye qui a aussi une vie architecturale et historique soutenu par l’association de sauvegarde de son patrimoine. Depuis plus de 50 ans, de nombreux travaux de restauration ont été entrepris. Un grand projet a été lancé en 2015 et Jean Chatry, président de l’association immobilière de la grainetière, nous en parlera dans notre émission.