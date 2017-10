Une démarche synodale pour penser l'avenir...

Le week-end dernier, 1000 délégués ont répondu à l’invitation de Mgr de Kerimel pour réfléchir à l’avenir de notre Eglise. Des adultes, des jeunes, de chacune des 46 paroisses du diocèse mais aussi des mouvements et des services diocésains se sont mis à rêver la paroisse demain. Dans quel but cette convocation ? Pourquoi une telle réflexion aujourd’hui, c’est ce que je vous propose de découvrir au cours de cette émission Vitamine C un peu spéciale…